Платоспроможність Нафтогазу залежить від... зовнішніх джерел

Фінансово-господарська діяльність НАК «Нафтогаз України» має закритий, непрозорий характер.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Рахункової палати України, яка провела аудит НАК «Нафтогаз України» щодо використання бюджетних коштів і забезпечення повноти надходжень до державного бюджету України від видобутку, транспортування та реалізації природного газу.

«Фінансово-господарська діяльність НАК «Нафтогаз України» має закритий, непрозорий характер. Інформація про її фінансовий стан і зовнішньоекономічні зв`язки суперечлива. Платоспроможність компанії залежить від зовнішніх фінансових джерел, а фінансова стійкість, рентабельність і темпи економічного зростання компанії низькі. До того ж, з року в рік збільшується заборгованість споживачів за використаний природний газ», – говориться в повідомленні.

У повідомленні також наголошується, що державний керівник компанії – Міністерство палива і енергетики України фактично відсторонилося від контролю з боку держави за діяльністю НАК «Нафтогаз України». Через безконтрольність Мінпаливенерго впродовж 2006-2008 років фінансові плани НАК «Нафтогаз України» щорічно затверджувалися зі значним запізненням. При цьому фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2009 рік не збалансований і передбачає надходження значних обсягів бюджетних коштів – 7,7 млрд. грн., тоді як державним бюджетом на 2009 рік затверджена компенсація в сумі лише 1,6 млрд. грн. Фактично в плані вже закладено дефіцит на рівні 6,1 млрд. грн. До того ж, фінансовий план затверджено за відсутності розподілу (балансу) газу по Україні на 2009 рік.

Рахункова палата відзначає, що річні бухгалтерські баланси і фінансові звіти також не затверджувалися міністерством. До цих фінансових документів не допущена власна ревізійна комісія правління НАК «Нафтогаз України». Такі дії призвели до використання з порушеннями чинного законодавства майже 6 млрд. грн., одержаних як прибуток за результатами діяльності. Стрімко зросли невиробничі витрати, а резерв сумнівних боргів компанії за останні два роки збільшився майже в 15 разів.

«При складному фінансовому стані компанії мільйони гривень йдуть на доброчинність, спонсорство, інші невиробничі витрати», – зазначається в повідомленні. При цьому в ньому підкреслюється, що в 2006-2008 роках компанія взагалі не перераховувала до державного бюджету дивіденди. З урахуванням підконтрольних компанії структур до державного бюджету не надійшло таких платежів на суму 3,7 млрд. грн. Водночас компанія одержала за зазначений період від власних інвестицій дивідендів на суму більш як 1 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.