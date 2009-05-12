Ющенко про Луценка, Мартиненка, осіб поза підозрою і шанс для парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО має попросити вибачення та піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалові «1+1».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що відставка є найбільш моральним вчинком у даній ситуації.

«Я радив би одне: люди, які працюють, перш за все, по захисту права, повинні бути поза підозрою», - сказав Президент.

Він підкреслив, що якщо події в аеропорту Франкфурта-на-Майні справді мали місце, то для чоловіка є лише один спосіб діяти – «попросити вибачення та піти у відставку».

В.ЮЩЕНКО також прокоментував сьогоднішню заяву лідера фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Миколи МАРТИНЕНКА про те, що його фракція не голосуватиме за відставку Ю.ЛУЦЕНКА.

Президент вважає, що це є власною позицією М.МАРТИНЕНКА, а не фракції.

Він заявив, що фракція НУ-НС з цього приводу не збиралась на засідання і жодного рішення не приймала.

«Фракція не збиралась, і ніхто навіть у тому вигляді, як вона розтягнута під прем’єр-міністра, інша (частина фракції) - у КИРИЛЕНКА (В’ячеслава КИРИЛЕНКА – УНІАН), ще одна - у когось там іншого, але, я переконаний, незалежно від того, хто як поступив, у парламенту повинен бути шанс на морально-етичний крок», - сказав Президент.

Також В.ЮЩЕНКО підтвердив, що не спілкується з М.МАРТИНЕНКОМ. «З МАРТИНЕНКОМ у мене комунікації не має, і зрозуміло, з яких причин. Позицію, яку зайняли люди, яких представляє МАРТИНЕНКО - це люди, які зайняли не державницьку позицію. Це гра», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, М.МАРТИНЕНКО заявив під час Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради, що фракція НУ-НС не буде голосувати за відставку міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.

Він пояснив це тим, що не можна відправляти у відставку міністра лише на підставі публікацій у «жовтій пресі».