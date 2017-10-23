Посли G7 вітають прийняття медреформи і чекають незалежної реалізації

Посли G7 вітають ухвалення медичної реформи Верховною Радою, однак відзначають необхідність її належній реалізації. Про це йдеться у заяві послів, опублікованому на сайті посольства Італії в Україні.

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"Це законодавство є значним кроком вперед і спрямоване на забезпечення кращого забезпечення охорони здоров'я для всіх українців, досягнення ефективної первинної та третинної медико-санітарної допомоги та викорінення корупції", - говориться.

Прийняття медреформи – це лише перший крок, наголошується в повідомленні.

"Для забезпечення повної реалізації потрібна велика робота. Важливо забезпечити достатнє фінансування сектора охорони здоров'я та необхідну підтримку Міністерству охорони здоров'я", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада прийняла закон "Про державні фінансові гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів". Згідно із законом, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг і лікарських засобів, пов'язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років і медичної допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами.

Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами. Разом з тим 20 жовтня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19 жовтня про прийняття в цілому проекту закону про медреформу. Як відомо, голова Верховної Ради не може підписати прийнятий закон до розгляду парламентом проекту постанови про його скасування. Наступне засідання парламенту відбудеться 7 листопада.