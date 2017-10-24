Одіозний екс-радник Авакова заявив про намір балотуватися в президенти

Голова Соціалістичної партії України Ілля Кива заявив, що має намір брати участь у виборах президента в 2019 році. Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Звичайно, я буду брати участь (у виборах – ред). Мені зараз вже треба себе готувати. По-іншому ти ніяк не переможеш. Це змагання, це спорт", - заявив політик.

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У відповідь на питання, чи зможе він побороти своїх суперників, Кива сказав, що "суперник повинен бути на дві голови вище, щоб з'явився досвід боротьби з ним".

"Мене нічого не зупинить. Прийде час і я виграю, якщо не в 2019, то нехай через вибори. І це станеться. Я це знаю, я в це вірю, тому я і прийшов у політику", - зазначив Ілля Кива.

На питання, де він візьме гроші на передвиборну кампанію, Кива заявив, що йому "допоможуть українці".

"Коли будемо готові до змін, тоді знайдуться люди, які будуть готові", - додав політик.

Пізніше, Кива також написав про це на своїй сторінці в Facebook. "Я, Ілля Кива, буду брати участь в президентських виборах!!!", - написав він.