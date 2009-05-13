Заради одного «Арсенала» обдирають усі українські музеї?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО пропонує винести на фахове експертне обговорення концепцію функціонування музейного комплексу «Мистецький арсенал», аби не допустити «пограбування діючих музеїв».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він зауважив, що «на жаль, всі добрі гуманітарні та культурологічні ініціативи Президента на практиці перетворюються його чиновниками часом в профанацію української культури, а інколи навіть створюють проблеми для цієї культури». М.ТОМЕНКО нагадав, що ідея створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» полягала в необхідності об`єднання зусиль, передусім, бізнесменів та меценатів для створення комплексу європейського рівня і саме таку концепцію неодноразово презентував Президент.

Натомість, за словами віце-спікера, це перетворилося в «традиційну бюджетну будову, на яку, не дивлячись на велику кількість скандалів та звинувачень в нецільовому використанні коштів, щорічно виділяються все нові і нові гроші держави».

Заступник голови Верховної Ради зазначив, що, можливо, керуючись бажанням Президента відкрити комплекс у серпні 2009 року, чи, розуміючи, що В.ЮЩЕНКО останній рік перебуває на своїй посаді, Міністерство культури і туризму України почало «кампанію з передавання музейних предметів і музейних колекцій із закладів культури України до «Мистецького арсеналу»». За словами М.ТОМЕНКА, кожний керівник, передусім відомих українських музеїв, отримав листа від міністра культури Василя ВОВКУНА, в якому йдеться про те, що вони повинні надіслати списки відібраних експонатів з їхньою атрибуцією та фотографіями для передачі в «Мистецький арсенал», і що така дія здійснить «прорив у розвитку вітчизняної культурно-мистецької та музейної справи, слугуватиме консолідації політичних і громадських сил України, поліпшенню міжнародного іміджу держави».

Заступник голови Верховної Ради наголосив, що на практиці це виглядає таким чином, що до музеїв приїздять радники та помічники міністра культури, які вибирають найцінніші експонати і, вказуючи на «генеральну лінію Президента та міністра», вимагають передати їх до майбутньої колекції «Мистецького арсеналу».

М.ТОМЕНКО зауважив, що в цій ситуації виникає кілька логічних запитань. Зокрема, чи знає Президент, що від його імені проходить «великий музейний збір» по всій країні, яким чином міністр та Міністерство культури забезпечать зберігання цих експонатів, оскільки умов в «Мистецькому арсеналі» нема і чи існує план закриття ряду музеїв, після того, як за рахунок інших музеїв буде наповнена колекція «Мистецького арсеналу», оскільки все найцінніше з них буде перевезено.