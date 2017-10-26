Інспекція агресором: чому Росія може перевіряти українські військові частини

Відповідно до Віденського документу від 2011 року про заходи щодо зміцнення довіри й безпеки Російська Федерація має право проводити інспекцію українських військових частин, але поки не робила цього, зазначили у Генштабі. І поки закон про реінтеграцію окупованих територій Донбасу ще не ухвалено, та існує Віденський документ, в рамках якого здійснюються такі інспекції, зберігаються квоти, за якими учасники цієї угоди можуть інспектувати один одного.

Україна, як і Росія, є членом Віденського документу, тож може здійснювати інспекцію на території Російської Федерації, відповідно і Росія може це робити на території України. Надалі, коли буде прийнято відповідний закон, можна буде відпрацьовувати інші рішення української сторони по цьому питанню. Але зараз українська виконавча влада, тобто Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони, просто не можуть діяти поза законодавчим полем. Якщо, наприклад, Міноборони сьогодні ініціюватиме процес недопущення російських інспекторів, Росія зможе протестувати з цього приводу у відповідних органах, у тому числі в ОБСЄ, заявляючи, що Україна порушує свої зобов’язання.

І коли Росія висловить бажання провести якусь інспекцію, Україна має право допустити або не допустити в конкретний район російських інспекторів

Як повідомляли у Генштабі, РФ не користувалася своїм правом і не проводила таких інспекцій. Згідно з Віденським документом, всі ці інспекції здійснюються за планом, який визначається у ході спільних засідань. Кожна сторона подає заявку про те, де саме вона хотіла б провести інспекцію для підвищення довіри між сторонами. Тобто сторонами узгоджуються райони, ешелони та час проведення інспекції. І коли Росія висловить бажання провести якусь інспекцію, Україна має право допустити або не допустити в конкретний район російських інспекторів. Тобто все це відбувається на договірній основі.

Тож не може бути ситуації, що Росія захотіла здійснити інспекцію, яка не влаштовує Україну, бо не відповідає українським національним інтересам, і хтось примусить Україну це зробити.

Підкреслюю, ця платформа — Віденський документ та договір відкритого неба — створена після «холодної війни» для підвищення довіри між країнами в Європі, та й в глобальному масштабі, бо до них долучилися і США. Отже, це механізм підвищення довіри, а не підвищення напруженості в регіоні.

Чи доцільно цей порядок зберігати надалі у відносинах із Росією? Якщо Росія буде визнана агресором і окупантом, знадобиться переоцінка формату участі російських інспекторів чи російських літаків у здійсненні інспекційних польотів над територією України. Але це повинно обговорюватися на найвищому рівні і узгоджуватися з нашими західними партнерами.

Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань