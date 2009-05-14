Литвин збирається повернути ветеранам віру... пам`ятними медалями?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що країни СНД мають об`єднати зусилля при підготовці заходів до святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у м. Санкт-Петербург (Російська Федерація).

«Оскільки ми видобували цю Перемогу спільно, то і святкування її 65-річчя повинні відзначати спільно», - сказав В.ЛИТВИН.

«Немає такого мірила, аби оцінити внесок кожної країни колишнього СРСР у Перемогу у Великій Вітчизняній війні. Йдеться про десятки мільйонів життів, і у пам`ять про них ми повинні об`єднати зусилля, аби достойно підготуватися до цього свята і провести його спільними зусиллями», - зазначив голова Верховної Ради України.

В.ЛИТВИН також висловив думку щодо необхідності прийняття спільного рішення про введення єдиної пам`ятної нагороди колишніх республік СРСР у зв`язку із зазначеною датою.

«Це додасть років життя ветеранам і поверне їм віру в те, що вони не даремно проливали кров», - сказав він.