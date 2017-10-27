Умеров має намір зайнятися питанням статусу Криму та його деокупації

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз прилетіли до Києва. Вони дають першу прес-конференцію у Києві після звільнення, повідомляє ТСН.ua.

"Ми не знали, що нас вивезуть в Анкару, тому що перше бажання всі ці роки було поїхати до Києва... Я не можу порівнювати це із звільненням, звільнення - це свобода, це те, за що боролись, і не лише за свободу окремих особистостей, це свобода мого народу, моєї землі, батьківщини, країни...", - сказав Чийгоз.

Своєю чергою Умеров заявив, що варто зайнятися питанням статусу Криму та його деокупації.

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"Я впевнений, якщо все так триватиме, якщо тема Криму не буде сходити зі сторінок ЗМІ, то процес продовжуватиметься й далі. Обовязково слідом за звільненням окремих людей відбудеться деокупація Криму і відновлення територіальної цілісності України, адже задача мінімум у цьому й полягає. Уся наша боротьба відбувається навколо цього. А всі наступні питання, які нам ще доведеться вирішувати, закон про статус та зміни до конституції і інше, будемо вирішувати вже у складі нашої рідної країни", - підкреслив він.

"Були задіяні тисячі й тисячі людей", - сказав глава Меджлісу Мустафа Джамілєв, коментуючи звільнення політв'язнів.

За його словами це буде початком звільнення Криму і на цьому не варто зупинятися.

Літак з Туреччини прибув до київського аеропорту "Бориспіль".

В аеропорту їх зустрічали донька Ільмі Умерова Айше, дружина Ахтема Чийгоза Ельміра Аблялімова, адвокат Микола Полозов, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, раніше засуджених в окупованому Криму, 25 жовтня видали турецькій стороні.