Умеров заявляє про намір поїхати до Криму, незважаючи ні на що
Про це Умеров заявив у ході прес-конференції в аеропорту «Бориспіль» після приїзду зі Стамбула.
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявляє про намір поїхати до Криму, незважаючи ні на що. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході прес-конференції в аеропорту «Бориспіль».
«Я обов'язково поїду додому, обов'язково поїду на Батьківщину, обов'язково поїду до Криму, що б на мене там не чекало», - сказав Умеров.
Як повідомляв УНІАН 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада обвинуватила його в організації масових заворушень на території Криму.
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27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також йому на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.
25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.
Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.
Сьогодні, 27 жовтня, зі Стамбула Умеров і Чийгоз прибули літаком в аеропорт «Бориспіль».
Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента України Петра Порошенка з Умеровим і Чийгозом в Адміністрації глави держави.