Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявляє про намір поїхати до Криму, незважаючи ні на що. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході прес-конференції в аеропорту «Бориспіль».

«Я обов'язково поїду додому, обов'язково поїду на Батьківщину, обов'язково поїду до Криму, що б на мене там не чекало», - сказав Умеров.

Як повідомляв УНІАН 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада обвинуватила його в організації масових заворушень на території Криму.

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27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також йому на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Сьогодні, 27 жовтня, зі Стамбула Умеров і Чийгоз прибули літаком в аеропорт «Бориспіль».

Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента України Петра Порошенка з Умеровим і Чийгозом в Адміністрації глави держави.