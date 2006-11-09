У заявах опозиції Довгий вбачає зазіхання на його посаду

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вбачає в заявах деяких депутатів Київради бажання зайняти його місце або дестабілізувати роботу сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, коментуючи вчорашні заяви київських депутатів Михайла БРОДСЬКОГО та Юрія ДМИТРУКА з приводу незаконності рішення про перенесення засідання сесії Київради з 23 листопада на 7 грудня.

О.ДОВГИЙ зазначив, що його не можуть зняти з посади секретаря Київради, оскільки немає підстав для цього.

«Не можуть (зняти з посади – УНІАН). Я до цього ставлюсь як до зрозумілого бажання деяких агресивно настроєних депутатів бачити себе на цьому місці, або деяких депутатів з опозиції, метою яких є не конструктивна робота, а збудження ситуації навколо. І вони можуть використовувати будь-які лозунги для цього», - сказав О.ДОВГИЙ.

Він підкреслив, що сприймає всі зауваження, які надходять з приводу його роботи секретарем Київради. Водночас, за його словами, «я не бачу реальних підстав сумніватися у моїй професійній діяльності».

Крім того, О.ДОВГИЙ наголосив, що бачить стабільну більшість у Київраді, яка підтримує команду мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, до якої себе відносить.