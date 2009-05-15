Ющенко готовий надати дві гарантії, якщо Україну візьмуть до НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна готова надати міжнародні гарантії щодо нерозміщення на її території ядерної зброї, іноземних баз, а також захисту свого повітряного простору у разі своєї інтеграції до НАТО.

Про це глава Української держави сказав, виступаючи перед представниками ділових кіл Швейцарії у клубі підприємців «Віденмос» у м. Райтнау (Швейцарія).

Говорячи про переваги інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Україна пройде той самий шлях як і східноєвропейські країни, які після розвалу Радянського Союзу інтегрувались від Варшавського договору до НАТО.

Він підкреслив, що розуміє наскільки важче сприймається євроатлантична ідеологія в Україні, «яка набагато більше років жила в брехливій ідеології, яка малювала ворога в образі НАТО».

«Я не ігнорую людську думку, але необхідно розуміти, що наша країна живе 17 років з іноземною базою на своїй території, і що так тяжко вирішується наше конституційне право по виводу цих військ, ми живемо маючи рішення держдуми РФ, що Севастополь це російське місто», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що Європа не зацікавлена, щоб Україна була зоною нестабільності на континенті. Глава держави навів приклад по Грузії, коли через збройних конфлікт та залишилась без частини території. «Європа отримала червону картку, вперше за стільки років ніхто не зміг забезпечити територіальну цілісність країни», - сказав Президент України.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що Європа тільки виграє, якщо Україна інтегрується до НАТО і буде зоною стабільності.