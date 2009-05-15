Ляпіна хоче дізнатися, в опозиції Наша Україна, чи в коаліції

Народний депутат України, член Президії Народного Союзу «Наша Україна» Ксенія ЛЯПІНА сподівається, що на засіданні ради НСНУ партія визначиться зі своїми політичними реаліями та «стане нарешті цілісною і матиме єдину позицію».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСНУ.

«Чи ми в опозиції, чи ми в коаліції, чи ми підтримуємо уряд ТИМОШЕНКО? Сьогодні немає однозначних відповідей на ці запитання. Сподіваюся, що на раді будуть прийняті відповідні звернення, здійснене відповідне позиціонування. Тоді можна буде говорити про відновлення партії як політичного гравця», - сказала К.ЛЯПІНА.

За її словами, партія повинна активізувати свою роботу. «Політична сила не може мати ані рейтингу, ані підтримки, якщо вона присутня в різних векторах. Не може частина партії бути в коаліції, а інша в опозиції. Якщо у цих питаннях «Наша Україна» визначиться, - тоді ми будемо цілісною партією», - наголосила народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня у Києві відбудеться засідання політради партії Народний Союз “Наша Україна”. Серед питань, які планується винести на порядок денний, - обрання голови ради партії, призначення голови центрвиконкому, внесення змін до складу президії, а також питання про порядок внесення і розгляду пропозицій щодо змін до статуту, про дату скликання VII з’їзду «Нашої України».

На політраді планується також ухвалити низку заяв, які стосуються актуальних політичних та соціально-економічних питань.

Очікується, що участь у засіданні ради візьме Президент України, голова партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО.