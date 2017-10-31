У Москві затримали скандального екс-керівника ДУСі Бакая – ЗМІ

У Москві затримали скандального колишнього начальника Державного управління справами, екс-очільника «Нафтогаз-України» Ігоря Бакая. Про це повідомляє ТСН із посиланням на власні джерела.

Разом із Бакаєм затримали його бухгалтера та помічника. Сьогодні, 31 жовтня, помічника та бухгалтера відпустили зі слідчого ізолятора, а екс-посадовець залишився під вартою.

Читайте такожУ Москві затримали активістів за банер "Путіне, ти відповіси за "Норд-Ост" (фото)

Відомо, що його звинувачують у заволодінні фінансами сторонніх осіб шляхом обману.

«На нього є 10 заяв від ошуканих і серед них заява від російського мільярдера Алішера Усманова, який нібито позичив Бакаю 9 мільйонів доларів», - пише видання.

Також за даними джерел, Бакай останнім часом жив, переміщуючись між ОАЕ та Москвою та постійно позичав гроші у знайомих.

Відомо, що Ігора Бакая звинувачували у перевищенні влади та зловживанні службовим становищем. Наприкінці 2004 року він разом із родиною втік до Росії.

Екс-чиновника підозрюють в незаконному продажі майнових комплексів "Готель "Дніпро", "Готель "Україна", а також нерухомості Національного комплексу "Експоцентр України".