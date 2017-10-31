Арештованого в РФ екс-голову "Нафтогазу" Бакая підозрюють у розкраданні 630 мільйонів рублів

Екс-голова українського "Нафтогазу" Ігор Бакай звинувачується в розкраданні 630 млн рублів у російської компанії "Металінвест". Про це повідомляє прес-служба МВС Росії.

"Співробітники управління економічної безпеки і протидії корупції ГУ МВС Росії по Москві спільно з співробітниками ФСБ Росії затримали засновника комерційної організації, підозрюваного в розкраданні понад 630 млн рублів у одного з гірничо-металургійних холдингів", - повідомили в МВС РФ.

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У свою чергу джерело в правоохоронних органах повідомило ТАСС, що мова йде про розкрадання колишнім керівником "Нафтогазу" Ігорем Бакаєм у холдингу "Металінвест".

Як повідомляв УНІАН раніше, Таганський суд Москви до 12 листопада заарештував екс-голову НАК "Нафтогаз України" (квітень 1998 - квітень 2000 року), колишнього керівника Державного управління справами (жовтень 2003 - грудень 2004 року) Ігоря Бакая за звинуваченням у шахрайстві.

Нагадаємо, Бакай виїхав до Росії в 2004 році після відставки з посади керівника Держуправління справами і отримав російське громадянство.

В Україні Бакая обвинувачували в перевищенні й зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна. Завдані Бакаєм державі збитків на посаді керівника ДУС перевищили, за даними правоохоронців, 350 млн грн. За результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління, проведеної в 2005 році, було встановлено, що в цілому ДУС і його центральний апарат незаконно витратили 828,5 млн грн.

У березні 2010 року Печерський райсуд Києва закрив всі кримінальні справи, порушені стосовно Бакая в 2006 році.