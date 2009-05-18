У Сімферополі запалили свічки в пам'ять про жертв депортації 1944 р.

Кримськотатарська молодь в неділю увечері запалила в центрі Сімферополі близько 5 тисяч свічок на вшанування жертв депортації 1944 року.

Як передає кореспондент УНІАН, з настанням сутінків на центральній площі міста учасники акції «Запали вогник у своєму серці» виклали зі свічок контури кримського півострова, в центрі якого була цифра «65». 18 травня 2009 року – 65-і роковини депортації кримських татар з Криму. Крім того, зі свічок викладено напис «No genocide» (ні геноцидові) і тамга – національний символ кримських татар.

Кримськотатарська молодь звертається до світової громадськості із закликом визнати депортацію 1944 року за акт геноциду.

Акція «Запали вогник у своєму серці» проводиться в Сімферополі третій рік поспіль. Її ініціатор – Кримськотатарський молодіжний центр.

Цього року, за даними організаторів, захід розширив географію: крім Сімферополя, акція відбувається в кримському місті Саки і в столиці України – Києві.

Довідка УНІАН. 11 травня 1944 року Сталін підписав постанову Державного комітету оборони «Про кримських татар». Їх звинуватили в масовому дезертирстві, співпраці з фашистами, розправах з радянськими партизанами. Виселення кримських татар почалося вранці 18 травня 1944 року і було завершене надвечір 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. осіб були виселено з території півострова до Узбекистану, Казахстану, Марійської АРСР та на Урал.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році – кримських німців; у 1944 році – вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих почалося наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу відіграла Декларація Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року «Про визнання незаконними і злочинними репресивні акти проти народів, які було піддано насильницькому переселенню, і забезпеченню їхніх прав». У 1991 році були прийняті закони «Про реабілітацію жертв політичних репресій» і «Про реабілітацію репресованих народів».

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.

Нині населення Криму становить понад 1,9 млн. осіб, з них понад 260 тисяч – кримські татари.