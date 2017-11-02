У Житомирі проходить тринадцята сесія обласної ради сьомого скликання

Житомирі проходить чергова, тринадцята сесія обласної ради сьомого скликання. Як передає кореспондент УНІАН, участь у роботі сесії беруть голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич та його заступники, народні депутати України, голови райдержадміністрацій та райрад, міські голови та голови об’єднаних територіальних громад, керівники обласних структур та установ.

Як і відбувається зазвичай, сесію розпочали виконанням Гімну України. На порядку денному сесії – близько 100 питань. Також сьогодні у сесійній залі депутати обласної ради вже користуються новою системою для голосування «Віче». На початку сесійного засідання керівники області вручили ряд державних нагород та почесних звань.

Зокрема, за значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток України, трудові здобутки та високий професіоналізм посмертно нагороджений «Орденом князя Ярослава Мудрого» V ступеня художній керівник Поліського академічного ансамблю пісні і танцю «Льонок» Іван Сльота. Нагороду отримала дружина видатного діяча Валентина Сльота.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено директора державного підприємства «Городницьке лісове господарство», депутата Житомирської обласної ради Віктора Мельника. Також «Орденом княгині Ольги» нагороджено волонтерку Юлію Толмачову. Сесія обласної ради триває.