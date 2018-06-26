Віхи тижня: Балога йде, Луценко грає у відставку, Ульянченко стала прийомною матір'ю «Нашої України»

Парламент не зміг звільнити Юрія Луценка, надавши право вирішувати його долю Кабінету Міністрів. Юлія Тимошенко відмовилася виконувати президентський указ про аверсне використання нафтопроводу Одеса - Броди. Віктор Янукович підтримав проведення всенародних виборів Президента. Віктор Балога вирішив змінити роботу.

Відзначившись в аеропорту Франкфурта, міністр внутрішніх справ України став каталізатором чергової парламентської кризи. Хоча Юрій Луценко подав заяву про відставку, і закликав парламентаріїв розглянути його, серйозно залишати пост міністра він не збирається. Лави коаліції стрясають чутки про взаємозв`язок звільнення Юрія Віталійовича з достроковими парламентськими виборами. Партія регіонів вимагає гарантованого звільнення головного міліціонера-бешкетника, заради чого регіонали заблокували роботу парламенту на цілий тиждень, подарувавши додатковий відпочинок колегам-законодавцям і дозволивши Володимиру Литвину звинуватити ПР у змові з Банковою. Володимир Михайлович ревно стежить за працездатністю законодавців, оскільки дуже не хоче виявитися колишнім спікером парламенту напередодні президентської кампанії.

Ситуація склалася патова: Партії регіонів не під силу набрати необхідні голоси за звільнення Луценка (від видачі йому «чорної мітки» ухиляються навіть комуністи), а фракції коаліції далеко не в тій кондиції, щоб спробувати силою відновити роботу Верховної Ради. Компроміс вийшов розпливчатим, майже як розповідь Юрія Луценка про інцидент в аеропорту Франкфурта. 423 парламентарії підтримали постанову про проведення урядом службової перевірки за фактом пригод міністра, на час якої його усунули з посади.

Юлія Тимошенко, яка заступилася за підлеглого, навряд чи дозволить його звільнити: напередодні президентської кампанії «ручний» шеф правоохоронців - знахідка для кандидата в Президенти. По суті «помаранчевий Термінатор» перетворився на «лежачого поліцейського».

Окрім турботи про головного міліціонера, Юлія Володимирівна демонструє все наростаючий оптимізм щодо ситуації в економіці. Новим аргументом для переможних реляцій стало підвищення курсу гривні щодо долара. Мабуть, помічники прем`єра захищають її від прогнозів колишнього підлеглого? Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник вважає, що дефіцит бюджету-2009, який уряд відмовляється переглядати за підсумками першого кварталу, може скласти більше 10% ВВП. За такого розкладу прем`єр-міністрові брати участь у президентських виборах буде досить ризиковано, але у Тимошенко ще є час для вибудовування власної лінії поведінки.

Конституційний Суд визнав нелегітимною нашвидкуруч зготовану постанову парламенту про проведення виборів Президента 25 жовтня 2009 року. Схоже, єдиною його метою була провокація фальстарту окремих кандидатів на пост глави держави. Призначити нову дату належить Верховній Раді, і парламентарії, наче прокинувшись, знову заздалегідь погоджуються на 17 січня 2010 року. До речі, Віктор Янукович не втратив нагоди нагадати про свою прихильність до проведення всенародних виборів Президента, тим самим наче відповівши на виявлену Віктором Ющенком готовність дати відсіч замаху Партії регіонів і БЮТ на Конституцію. Правда, Вікторові Федоровичу ще доведеться ще чекає наводити лад у лавах Партії регіонів, де конфлікт Ріната Ахметова і Віктора Тихоноваобернувся взаємними образливими випадами.

Чергове перезавантаження провела і партія «Наша Україна» - її очолила Віра Ульянченко. Лояльність цього політика до Віктора Ющенка не викликає сумніву ні у кого, хто хоч трохи стежить за подіями в країні. Майже 10 років пані Ульянченко вірою і правдою служить Ющенку. Можливо, тому Віктор Андрійович бадьоро прогнозує «ренесанс партії», яка сьогодні виглядає чи не останньою надією діючого Президента на власне політичне майбутнє. Хоча Віра Іванівна обіцяє вести діалог з кожним партійцем, не виключено, що на з`їзді «нашоукраїнців» у кінці червня не всі високопоставлені партійці збережуть партійні квитки. Приводів для прощання з ними на той час буде досить – наприклад, легко прогнозована відмова частини фракції НУ-НС підтримати відставку Юрія Луценка з поста міністра внутрішніх справ, за яку висловилася рада «Нашої України».

Про свою відставку з поста керівника президентського секретаріату заявив Віктор Балога, який два з половиною роки господарював на Банковій. Навряд чи йдеться про втому досвідченого політика або рішення Віктора Івановича зосередитися виключно на діяльності партії «Єдиний Центр». Куди ймовірнішою бачиться нова іпостась Балоги – керівник виборчого штабу Віктора Ющенка.

Євген Магда