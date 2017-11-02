НАБУ підозрює 4 осіб у заволодінні 20 мільйонами гривень "Укрзалізниці"

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 1 листопада повідомили про підозру 4 особам у заволодінні понад 20 млн грн держпідприємства "Укрзалізничпостач" (нині – філія ПАТ «Укрзалізниця»).

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

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Зокрема, йдеться про заступника директора і начальника управління закупівельних процедур ДП "Укрзалізничпостач". Окрім цього про підозру повідомили директору підприємства-постачальника та фінансовому директору групи компаній, до якої входило підприємство-постачальник.

"За версією слідства, впродовж 2014 року службові особи ДП "Укрзаліничпостач" вступили у попередню змову з представниками одного з приватних підприємств, яке мало намір постачати метизну продукцію для потреб "Укрзалізниці". За домовленістю службові особи УЗ допомогли обраному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові", - розповіли в НАБУ.

Внаслідок цього, за версією слідства, "Укрзалізниці" було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн.

Наразі детективи НАБУ встановлюють місцезнаходження ще однієї особи, ймовірно причетної до вчинення злочину, для повідомлення їй про підозру у встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України спосіб.