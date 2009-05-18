Ющенко «був змушений» підписати заяву Балоги про відставку - джерело

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв рішення задовольнити заяву Віктора БАЛОГИ про відставку з посади глави Секретаріату Президента України.

Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Президента.

За його словами, відповідний указ буде оприлюднений завтра.

Співрозмовник агентства розповів, що В.ЮЩЕНКО був змушений піти на цей крок, оскільки рішення В.БАЛОГИ піти з посади було остаточним.

В той же час, за його словами, остаточного рішення щодо наступника В.БАЛОГИ на цій посаді поки немає. Так, сьогодні обговорюються дві кандидатури на вакантну посаду - голови Державного управління справами Ігоря ТАРАСЮКА та голови Київської обласної державної адміністрації Віри УЛЬЯНЧЕНКО.

Також, за словами джерела, не виключений варіант, що перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК виконуватиме обов’язки керівника СП.

Офіційного підтвердження цієї інформації в Секретаріаті Президента УНІАН поки не вдалося отримати.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА повідомив, що подав заяву про відставку. “Ще місяць тому, задовго до початку своєї відпустки я написав Президенту Віктору ЮЩЕНКУ заяву про відставку”, - сказав В.БАЛОГА.

Він не став конкретизувати причини такого кроку. “У своїй заяві я аргументував своє рішення”, - зазначив В.БАЛОГА.