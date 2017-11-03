2018-й рік стане роком будівництва доріг на Запоріжжі - голова ОДА Бриль

Наступний рік в Запорізькій області буде оголошений роком будівництва доріг. Про це заявив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль під час наради щодо підготовки дорожніх служб до зими у філії «Запорізька ДЕД» ДП «Запорізький облавтодор».

Керівник регіону повідомив, що до кінця поточного року всі заплановані ремонтні роботи на дорогах загального користування Запорізької області планується виконати в повному обсязі в межах доведеного фінансування. Загалом на дорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь вже виконано робіт на суму понад 70 млн.грн.

За словами Костянтина Бриля, 2018-й рік в області стане роком будівництва доріг, і влада регіону зробила все необхідне, щоб ремонтні роботи почались з настанням сприятливих погодних умов.

«В поточному році проведено всі тендерні процедури. І останні договори ми заключаємо 10 листопада. Ці роботи заплановані в проекті бюджету на 2018 рік. Після виділення коштів вони будуть розпочаті. Умови договору передбачають передоплату у 30% і, якщо ми профінансуємо ці виплати взимку, дороги почнуть будувати одразу з настанням сприятливих погодних умов. Тож 2018-й ми оголосимо роком будівництва доріг», - заявив Костянтин Бриль.