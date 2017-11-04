"План Маршалла" для України посли США та ЄС розглянуть наступного тижня



Так званий «план Маршалла» для України у литовському Сеймі посли США, Канади, Японії та країн ЄС заслухають 6 листопада. Про це в ефірі «5 каналу» розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, у разі, якщо план буде реалізовано, то в Україні ВВП може щорічно зростати на 6-8%.

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"Безумовно, той факт, що Литва через свої зусилля і через дуже ретельну підготовку такого європейського плану для України, так званого "Плану Маршалла", вона підготувала підґрунтя для того, щоби могти його презентувати і бути почутою іншими членами Європейського Союзу, - це надзвичайно важливо. Разом з тим, ми мусимо розуміти, що це тільки початок шляху для того, щоби цей план отримав реальну підтримку у всіх партнерів, які би залучилися до інвестиційного плану у 5 млрд доларів чи євро щорічно на інвестиції до України", – пояснила вона, додавши, що план вже набув більш конкретизовані обриси.

Як повідомляв УНІАН раніше, Литва планує продовжити переговори з депутатами Європарламенту і парламентами країн - членів Європейського Союзу, європейськими політичними партіями, Європейською комісією та іншими інститутами про можливість включення до бюджету ЄС на 2020-2027 роки фінансування так званого «Плану Маршалла» для України, що передбачає інвестиції в реальний сектор економіки.