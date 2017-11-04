За інформацію про вбивство Самарського призначено винагороду в 100 тисяч гривень - поліція

За інформацію, яка допоможе правоохоронним органам розкрити вбивство депутата Сєвєродонецької міськради Луганської області Сергія Самарського, призначено винагороду в 100 тис. грн.

Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook.

«Шановні громадяни, фонд народного депутата Сергія Шахова визначив нагороду у сумі 100 тис.грн за інформацію стосовно вбивства Сергія Самарського», - написала вона.

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«Якщо Вам відомі будь-які факти або інформація, яка допоможе правоохоронним органам розкрити вбивство Самарського, телефонуйте за номером: 050-257-56-31», - додала речниця поліції.

За її словами, Головне управління Національної поліції в Луганській області висловлює вдячність народному депутату України Сергію Шахову за готовність допомагати слідству у розкритті резонансного вбивства депутата Сєвєродонецької міської ради Самарського.

Як повідомляв УНІАН, тіло Самарського знайшли 3 листопада о 00.30 ночі з ознаками насильницької смерті, в нього розбито голову.

Головною версією вбивства депутата в поліції назвали його політичну діяльність.