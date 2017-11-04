Волкер: Росія на 100% контролює ситуацію, яка відбувається на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що Російська Федерація на 100% контролює ситуацію, яка відбувається на Донбасі.

Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні, йдеться у матеріалах на сайті Держдепартаменту США.

Волкер не погодився з припущенням російських журналістів, що ситуація на Донбасі є "внутрішньою суперечкою", відповідаючи на питання щодо відсутності діалогу між Києвом і псевдоформуваннями ДНР і ЛНР.

"Це не внутрішній конфлікт. Це не етнічний конфлікт. Це не конфлікт корінного народу. Це конфлікт, де у східній частині ви маєте ситуацію, за якої на 100% від російського командування і контролю залежить те, що там відбувається", - заявив Волкер.

Водночас, за його словами, на сході України "очевидно було наймано людей для участі у воєнних операціях і для роботи у цивільній адміністрації так званих ЛНР і ДНР".

"Але це керується Росією, і тому тут відповідним співрозмовником є Росія", - наголосив Волкер.

"Як я сказав, Росія є тою стороною, яка тут приймає рішення, і я вважаю, що за цим напрямом я повинен зосередити зусилля США - безпосередньо вступити у контакт з Росією", - заявив спецпредставник США.

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Також він пояснив, за яких умов особисто відвідав би Донецьк і Луганськ.

"Якщо ми це урегулюємо (конфлікт на Донбасі - УНІАН), якщо ми матимемо безпеку для усіх людей на сході України - російськомовних і україномовних, і усіх інших, які там живуть, і Мінські угоди будуть виконані, а суверенітет України потім буде відновлено, я з радістю здійснив би візит як у Луганськ, так і Донецьк", - наголосив Волкер.

Також він сказав, що за таких умов він також хотів би побачити, як східні території України будуть відновлюватися.