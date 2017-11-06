Завтра парламент розгляне два виборчих кодекси і питання, пов'язані з держбюджетом - Парубій
Він також звернувся до уряду і профільного комітету, аби вони між собою погодили, які саме питання щодо бюджету розглядати завтра.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що завтра парламент розглядатиме два виборчі кодекси та питання, пов'язані з державним бюджетом України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів.
“Початок нашої роботи розпочнеться з розгляду двох виборчих кодексів... Крім того, на завтра пропонується блок питань державного бюджету України”, - сказав Парубій.
Він також звернувся до уряду і профільного комітету, аби вони між собою погодили, які саме питання щодо бюджету розглядати завтра.
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Серед іншого, за словами спікера, у вівторок розглядатимуться питання щодо протидії торгівлі людьми.
В середу, 8 листопада, Верховна Рада розглядатиме законопроекти щодо ратифікації міжнародних угод, а також розпочне розгляд законопроекту про житлово-комунальні послуги.
У четвер, 9 листопада, зокрема, розглядатимуться питання щодо приватизації державного майна та аграрної політики.