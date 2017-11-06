Завтра парламент розгляне два виборчих кодекси і питання, пов'язані з держбюджетом - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що завтра парламент розглядатиме два виборчі кодекси та питання, пов'язані з державним бюджетом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів.

“Початок нашої роботи розпочнеться з розгляду двох виборчих кодексів... Крім того, на завтра пропонується блок питань державного бюджету України”, - сказав Парубій.

Він також звернувся до уряду і профільного комітету, аби вони між собою погодили, які саме питання щодо бюджету розглядати завтра.

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Серед іншого, за словами спікера, у вівторок розглядатимуться питання щодо протидії торгівлі людьми.

В середу, 8 листопада, Верховна Рада розглядатиме законопроекти щодо ратифікації міжнародних угод, а також розпочне розгляд законопроекту про житлово-комунальні послуги.

У четвер, 9 листопада, зокрема, розглядатимуться питання щодо приватизації державного майна та аграрної політики.