Литвин: наступника Васюнику знайти неважко, це не вагони розвантажувати

Народний депутат Юрій ЛИТВИН (фракція Блоку Литвина) прогнозує, що до кінця тижня Верховна Рада може розглянути питання щодо відставки Івана ВАСЮНИКА з посади віце-прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛИТВИН сказав журналістам.

За його словами, відповідний проект постанови підтримали представники фракцій, які входять до коаліції.

Ю.ЛИТВИН вважає, що у парламенті буде необхідна кількість голосів для підтримки відставки І.ВАСЮНИКА.

На запитання, чому він підписався під даним проектом постанови, Ю.ЛИТВИН сказав, що у кожного з авторів були свої аргументи, а його підтримка пов’язана із поганою підготовкою України до Євро-2012.

На запитання, яка кандидатура може бути запропонована на дану посаду в разі відставки І.ВАСЮНИКА, Ю.ЛИТВИН зазначив: «Нехай уряд визначається, прем’єр-міністр України». «Думаю, що там важкого нема нічого. Це ж не вагони з цементом чи з цукром розвантажувати», - пожартував депутат.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстровано постанову про відставку І.ВАСЮНИКА з посади віце-прем`єр-міністра України.

Автори документа - народні депутати Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Кирило КУЛИКОВ, Володимир ІВАНЕНКО, Ю.ЛИТВИН.