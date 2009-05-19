Ющенко віднесе до КС будь-яку дату президентських виборів окрім однієї?

Чергові вибори Президента України мають відбутися не раніше і не пізніше 17 січня, тому що на це чітко вказує Конституція України. Така позиція заступника Глави Секретаріату - представника Президента у Верховній Раді Ігоря Попова, повідомляє прес-служба Президента.

«Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень Президента України», - процитував він положення статті 103 Основного закону. Тобто, пояснив Ігор Попов, Конституція пов`язує дату проведення виборів Президента з останньою неділею останнього місяця його повноважень, а не з календарним місяцем.

При цьому треба розуміти так, що строк повноважень Президента України обчислюється з моменту складення ним присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України (частина перша статті 104). «Урочисте засідання відбулося 23 січня 2005 року», - нагадав Ігор Попов.

Він застеріг політиків від вільного тлумачення цієї конституційної норми і вказав на статтю 85, відповідно до якої Верховна Рада наділена повноваженням призначати вибори Президента України у строки, передбачені Конституцією. Посилаючись на рішення Конституційного Суду про неконституційність парламентського рішення про проведення виборів 25 жовтня 2009 року, Ігор Попов сказав, що Верховна Рада зобов`язана затвердити нову дату чергових президентських виборів.

Ігор Попов повідомив, що у разі призначення парламентом іншої, ніж 17 січня, дати чергових виборів Президента рішення Верховної Ради буде оскаржено в Конституційному суді.

Водночас він припустив, що конституційна дата проведення виборів може бути зміщена: її може бути змінено у тому разі, якщо відбудуться одночасні дострокові вибори парламенту і Глави держави. «Президент України вже висловлював готовність до компромісів з парламентом щодо цього питання. Звичайно, для проведення одночасних виборів необхідно прийняти спеціальний разовий закон або внести зміни до діючих виборчих законів, проте за наявності політичної волі відповідні рішення можна прийняти протягом цієї сесії ВРУ», - заявив представник Президента у парламенті.