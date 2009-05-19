Регіоналів доля Васюника не хвилює, але одного міністра звільнили б...

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що його фракція не голосуватиме з кадрових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи підтримає фракція Партії регіонів проект постанови про відставку Івана ВАСЮНИКА з посади віце-прем`єр-міністра України.

За словами О.ЄФРЕМОВА, фракція Партії регіонів «не бере участі у формуванні уряду, а тим паче такого, який є сьогодні».

За його словами, кадрові питання – це питання коаліції – «хочуть звільняти, нехай звільняють, хочуть призначати, нехай призначають».

На запитання про те, що фракція Партії регіонів голосувала за звільнення членів уряду раніше, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Ми голосували не завжди, а тільки в тому випадку, якщо є принципові питання, які ми підтримуємо». «Я б із задоволенням голосував за звільнення міністра освіти України, бо більшої нісенітниці, ніж сьогодні є в освіті, придумати складно», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Депутат наголосив, що якщо коаліція «вважає, що їм не потрібний І.ВАСЮНИК, то нехай звільняє, а потрібний – нехай не звільняє».