Тимошенко: жінка-політик може бути незаперечним лідером нації

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Далю ГРИБАУСКАЙТЕ з обранням на посаду Президента Литви.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

„Результат, отриманий Вами на виборах глави держави, – феноменальний! Ви переконливо показали, що жінка-політик, яка є справжнім патріотом своєї країни, справжнім професіоналом, може бути незаперечним лідером нації, державним діячем, з яким народ пов’язує надії на процвітання своєї країни. Не сумніваюсь жодної хвилини в тому, що Ви реалізуєте ці сподівання”, - йдеться у тексті привітання.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що вже незабаром відбудеться двостороння зустріч прем’єр-міністра України з новообораним Президентом Литви. „Сподіваюсь, що у нас буде час та нагода, щоб обговорити як перспективи відносин України та Литви, так і місію жінок у світовій політиці”, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вибори президента Литви пройшли 17 травня. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ набрала майже 70% голосів виборців.