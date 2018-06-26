Завдання і функції Віри Іванівни

Кандидатура глави виборчого штабу не повинна дратувати Ульянченко, яка знову по-хазяйськи покрикує на Банковій. Її призначення вітали Литвин і представники БЮТ..

Після призначення главою президентського Секретаріату Віра Ульянченко зосередила у своїх руках максимальну повноту політичного впливу на Віктора Ющенка. Як мінімум, вона спробує забезпечити Президентові комфортне завершення каденції. Як максимум - боротиметься за продовження його політичного життя.

Віктора Балогу називали людиною, здатною переконати Віктора Ющенка, що у нього все добре з політичним майбутнім. Ймовірно, Віра Іванівна як людина, яка знає Віктора Андрійовича довше, зможе бути ще переконливішою. У Ющенка безумовно неоднозначні спогади про президентську кампанію 2004 року, але «становище зобов`язує» главу держави балотуватися і бадьоритися. До речі, в оточенні Ющенка практично матріархат - Віра Ульянченко, Марина Ставнійчук, Раїса Богатирьова здатні порадувати будь-яку прихильницю гендерної рівності. Залишилося тільки дочекатися демонстрації ефективності їх дій.

Наприклад, пані Ульянченко належить здійснити тонке налаштування Секретаріату, щоб не розладнати ансамбль напередодні старту президентської кампанії. Цілком імовірно, що залишить своє місце роботи головний юрист Банкової Ігор Пукшин, який до останнього моменту заперечував бажання Віктора Балоги піти у відставку. Втім, юристів у президентській орбіті вистачає, наприклад, Степана Гавриша можуть ангажувати захищати правові позиції глави держави. Сьогодні Степан Богданович це робить з позиції першого заступника секретаря РНБО, не забуваючи демонструвати готовність служити Президентові в будь-якій іпостасі.

Якщо на Банковій перестановки можуть бути мінімально необхідними, то з партією «Наша Україна» малою кров`ю не обійтися. Деякі парторганізації відверто фрондують, частина нашоукраїнців за півроку безгрошів’я знайшла собі затишніші партійні притулки. Ті, хто героїчно витримав випробування фінансовою, загальнонаціональною політичною і локальною партійною кризами, навряд чи можуть розраховувати на щедрі бонуси - все ж таки Віра Іванівна має вирішувати непрості задачі. Зокрема - організовувати серед добре знайомих їй олігархів щось подібне до безвиграшної лотереї на фінансування партії Президента, в політичні перспективи якого вірять дуже небагато. Тому до лав «помаранчевої» партії набиратимуть часто «кращих з гірших», які на запланованому на 27 червня з`їзді допоможуть новому керівництву розлучитися з однопартійцями,які обрали свій пробютівський шлях.

Але парламентська кампанія на сьогодні для нашоукраїнців не пріоритет, їм би розібратися з виборами Президента. Зі зрозумілих і очевидних причин Віктор Ющенко не може йти на головні вибори п`ятирічки під гаслом «Головне - не перемога, а участь». Потрібно буде боротися і навіть імітувати віру в перемогу. Ймовірно, що кандидатура глави виборчого штабу не повинна дратувати Віру Іванівну, яка знову по-хазяйськи покрикує на Банковій, цього разу з легітимними на те підставами. Не виключено, що начштабу Ющенка стане Юрій Єхануров - один з останніх «помаранчевих могікан», адже Романа Безсмертного легко звинуватити в нефартовості.

Цікаво відзначити, що призначення Ульянченко вітали Володимир Литвин і представники БЮТ. Останні, до всього іншого, втомилися радіти звільненню Віктора Балоги, після якого будь-який шеф Банкової видасться зразком адекватності і толерантності. Шкода, що грати в конструктивність за декілька місяців до старту президентської кампанії з нинішнім рейтингом Ющенка буде непросто. Цікаво, чи зуміє Богдан Губський підсилити свої позиції усередині «сердечного» блоку чи вважатиме за краще вирішувати власні питання з Вірою Іванівною? За старою дружбою, яка, як відомо, вище за партійні інтереси. До речі, призначення нового губернатора Київської області теж може стати захоплюючим процесом. З високою часткою ймовірності спробує знову нагадати про себе Євген Жовтяк, але йому навряд чи вдасться в`їхати в обладміністрацію навіть на посаду клерка. Швидше за все, управляти столичним регіоном призначать людину надійну, перевірену і непомітну.

Не виключено, що на плечі Віри Іванівни буде покладено ще одне завдання - забезпечення м`якого прощання Віктора Ющенка з президентським кріслом. На Печерських схилах насправді реалістів вистачає, тому шанси Віктора Андрійовича там оцінюють реалістично. Знайти для свого давнього шефа алгоритм м`якого переходу з президентського статусу в образ діючого політика, але політика-сибарита - можливо, найскладніше завдання для нового глави президентського секретаріату.

Євген Магда