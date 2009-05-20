На місце Ульянченко губернатора призначив суд?

Згідно з судовим рішенням, яке має законну силу, та Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Євген ЖОВТЯК має приступити до виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації. Про це УНІАН повідомив адвокат Є.ЖОВТЯКА Сергій БОЙКО.

За словами адвоката, колізія з посадою голови Київської ОДА до останніх днів складалась таким чином, що фактично двоє людей були легітимними головами облдержадміністрації – Віра УЛЬЯНЧЕНКО, призначена на цю посаду Указом Президента, та Є.ЖОВТЯК, звільнений Президентом, але після тривалих судових процесів поновлений судом на цій посаді. Однак після призначення 19 травня 2009 року В.УЛЬЯНЧЕНКО на посаду керівника Секретаріату Президента України Є.ЖОВТЯК залишається єдиною людиною, яка, згідно з законом, має право очолювати Київську обласну державну адміністрацію, говорить адвокат.

Коментуючи ситуацію, що склалася, С.БОЙКО нагадав, що Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду. 13 березня 2007 року Верховний Суд України прийняв рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Після тривалого зволікання з виконанням цього рішення, Президент Віктор ЮЩЕНКО 26 квітня 2007 року підписав Указ, першим пунктом якого Є.ЖОВТЯК був поновлений на посаді голови Київської облдержадміністрації, а другим пунктом цього ж Указу звільнений із займаної посади.

Вважаючи і цей Указ незаконним, бо, за словами адвоката, фактично Президент рішення суду про поновлення на посаді не виконав, оскільки В.УЛЬЯНЧЕНКО не було звільнено з посади, а, відтак, Є.ЖОВТЯК фізично не міг приступити до виконання своїх обов’язків, Є.ЖОВТЯК оскаржив дії Президента в суді. Києво-Святошинський районний суд Київської області 15 жовтня 2007 року визнав протиправним і скасував пункт 2 Указу Президента України від 26 квітня 2007 року (про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови КОДА - УНІАН). Тим самим, за рішенням суду, залишається чинним пункт 1 цього ж Указу, яким В.ЮЩЕНКО поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської облдержадміністрації. Як повідомив адвокат, рішення суду було залишено без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 грудня 2008 року.

Як пояснив С.БОЙКО, з 22 грудня 2008 року рішення Києво-Святошинського райсуду є обов’язковим для виконання на території України (статті 254, 255 Кодексу адміністративного судочинства України), і на сьогодні легітимними на посаді голови Київської обласної державної адміністрації є В.УЛЬЯНЧЕНКО, призначена Указом Президента, та Є.ЖОВТЯК, поновлений на посаді голови Указом Президента України за рішенням суду. А після того, як Указом Президента № 339/2009 від 19 травня В.УЛЬЯНЧЕНКО було призначено на посаду глави Секретаріату Президента України, єдиним легітимним головою Київської обласної державної адміністрації є Є.ЖОВТЯК, наголосив адвокат.

Відповідаючи на запитання про те, якими в цій ситуації будуть дії Є.ЖОВТЯКА, С.БОЙКО зауважив, що “належне виконання рішення суду перебуває в компетенції Президента України Віктора ЮЩЕНКА”, а не самого Є.ЖОВТЯКА. Тож, за словами адвоката, “слово - за главою держави”, а “Є.ЖОВТЯК, поза сумнівами, діятиме в цій ситуації як законослухняний громадянин”.