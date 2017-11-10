Кабмін затвердив зміни до документів у сфері безпеки дорожнього руху

Кабінет міністрів України затвердив пропозиції Міністерства внутрішніх справ щодо змін до нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну низку документів схвалено під час засідання уряду.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху", постанови уряду "Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі", "Про внесення змін до Правил дорожнього руху", "Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами".

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"Є пропозиція ухвалити з триденним доопрацюванням", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що у Верховній Раді вже є низка законопроектів стосовно безпеки дорожнього руху.

Гройсман наголосив, що ці рішення мають бути розглянуті наступного пленарного тижня, який відбудеться 14-17 листопада.