Заява Турчинова викликала істерику на росТБ (відео)

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив про жорстку позицію влади щодо тих, хто співпрацює з РФ.

Читайте такожЗа останні три роки більшість українців усвідомили важливість НАТО для безпеки у світі – Турчинов

Він висловився дуже жорстко, коментуючи інформацію про співпрацю ДК "Антонов" з російськими авіабудівниками, передає Цензор.НЕТ.

"Всі, хто співпрацює з агресором, повинні сидіти за ґратами. Це моя позиція...", - сказав Турчинов.

Він додав: "Ми перевіримо цю інформацію і якщо є хоч натяк на те, що є співпраця, що підсилює обороноздатність РФ, будемо арештовувати й розстрілювати".

Російські пропагандисти розгорнули істеричну кампанію проти слів секретаря РНБО й назвали це диктатурою. Головним "експертом" з інтерпретації слів Турчинова був екс-голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василь Волга, якого у 2012 році засудили на 5 років позбавлення волі за корупцію.