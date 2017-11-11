Яценюк: антиукраїнська політика окремих радикальних сил в Європі - неприпустима

“Не можна використовувати національні травми, травми на серці кожної нашої нації в своїх вузькопартійних політичних інтересах. Неприпустимою є антиукраїнська політика окремих радикальних сил в Європі”, - звернувся лідер партії “Народний фронт” до європейських партнерів на з'їзді партії у Києві 11 листопада під час обговорення резолюції з’їзду.

Арсеній Яценюк підкреслив, що окремий блок резолюції з'їзду партії “Народний фронт” стосується боротьби з тероризмом, кібербезпеки, захисту інформаційно-культурного простору України, розширення захисту державної мови, продовження політики декомунізації, відновлення історичної пам'яті та утвердження національної ідентичності.

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Він нагадав, який складний процес історичного примирення пройшли Україна та Польща: “Скільки було покладено зусиль між нашими народами, скільки було зроблено президентами і урядами”.

Він звернувся до сусідів України з Європейського Союзу - Польщі, Угорщини, Румунії: “Не можна використовувати національні травми, травми на серці кожної нашої нації в своїх вузькопартійних політичних інтересах. Неприпустимою є політика ізоляціоналізму, радикального націоналізму і неприпустимою є антиукраїнська політика окремих радикальних сил в Європі”.