Тимошенко не отримувала офіційної відмови Росії у кредиті

Україна не одержувала офіційного повідомлення Росії про відмову у виділенні кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Україна не одержувала офіційної відповіді. Як ви знаєте, у нас зараз триває доволі ефективна робота з Міжнародним валютним фондом, ми сподіваємося одержати третій транш (кредиту МВФ)», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр також відзначив, що, за його інформацією, можливість виділення Росією кредиту Україні детально не розглядалася.

«В умовах кризи не може бути зайвих ресурсів, хоч би хто виділяв - Сполучені Штати, Арабські Емірати, Китай, Японія чи Росія. Я вважаю, що зараз ситуація в Україні не є критичною, і можемо спокійно собі дозволити працювати і на внутрішніх, і на зовнішніх ринках. Але у випадку, якщо уряд чи США, чи Російській Федерації, чи Японії прийме рішення про надання Україні додаткового кредиту – ми будемо, безперечно, вдячні», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомлялося, 20 травня заступник міністра фінансів РФ Дмитро ПАНКІН заявив, що рішення про надання Україні кредиту у розмірі 5 млрд. доларів не було ухвалено.

"Вони звернулися, і рішення про надання кредиту не було прийнято. Ми проаналізували ситуацію, і ми сказали ні", - сказав Д.ПАНКІН.