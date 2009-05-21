Рада облорганізації ЄЦ у повному складі пішла з партії через Балогу

Рада черкаської обласної організації партії “Єдиний центр” на чолі з першим заступником голови Черкаської облдержадміністрації Петром ГАМАНОМ заявила про вихід із партії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської обласної державної адміністрації, за попередньою інформацією, таким чином рада облорганізації продемонструвала свою незгоду з позицією екс-глави Секретаріату Президента України, члена президії “Єдиного центру” Віктора БАЛОГИ.