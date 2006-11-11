Катеринчук ще не визначився, чи погодиться очолити Нашу Україну

Голова виконкому «Народного Союзу Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК пропонуватиме делегатам другого етапу ІІІ з’їзду партії внести зміни до статуту НСНУ щодо прямого обрання керівника партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам. (УНІАН: відповідно до статуту НСНУ, з’їзд обирає Раду партії, яка, в свою чергу, обирає президію, а президія – голову Ради партії).

Відповідаючи на запитання, чи погодиться він очолити партію в разі внесення його кандидатури, М.КАТЕРИНЧУК сказав, що буде визначатись після виступів делегатів. При цьому він підкреслив, що не займався кулуарними переговорами. «Це моя публічна позиція», - сказав він.

На прохання прокоментувати ініціативи міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо об’єднання демократичних політичних сил в єдину, М.КАТЕРИНЧУК сказав, що це «нормальна ідея, головне, хто цим буде займатися”. При цьому він висловив думку, що цим мають займатися авторитетні політики, “бо можуть об’єднувати лише сильні».