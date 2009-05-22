Політологи: "Наша Україна" повинна відмовитися від Ющенка

Партії “Наша Україна” потрібно відмовитися від участі у ній Президента Віктора ЮЩЕНКА, щоб мати політичне майбутнє після чергових виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вчора на прес-конференції висловивили українські політичні експерти.

Так, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що оскільки «Наша Україна» представляє певну ідеологічну силу в українському суспільстві, важливо, щоб вона була представлена у парламенті. “Це буде краще, ніж там з’явиться якась радикальна політична сила, що можливо, коли процеси у «Нашій Україні» і далі будуть розвиватися шляхом повної дезінтеграції”, - сказав він.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ також зазначив, що не знає, “хто з експертів може сприйняти серйозно” заяви про ренесанс «Нашої України» на чолі з Вірою УЛЬЯНЧЕНКО. На його думку, це, швидше, технологічна спроба утримати на кілька місяців, до завершення президентських повноважень, цю партію як силу, на котру може спиратися В.ЮЩЕНКО.

“Це політична сила, яка не претендує на основні ролі в українській політиці. І, з великою імовірністю, просто розвалиться остаточно, коли Президент ЮЩЕНКО піде”, - сказав експерт.

На думку керівника всеукраїнської соціологічної служби “Український барометр” Віктора НЕБОЖЕНКА, зміни у «Нашій Україні» ще не завершені. “Увесь політикум завмер в очікуванні, як Віра УЛЬЯНЧЕНКО справиться з цією дуже заплутаною і запущеною хворобою під назвою “Наша Україна”, - зазначив він.

Разом з тим, за словами В.НЕБОЖЕНКА, у партії є люди, які не збираються використовувати «Нашу Україну» “для одноразового переходу ЮЩЕНКА зі стану Президента в непрезидента”. “Якщо зараз “Наша Україна” остаточно не відчепиться від ЮЩЕНКА, її політичного майбутнього практично не існує”, - переконаний він.

В.ЮЩЕНКО, зауважив В.НЕБОЖЕНКО, “кілька разів не пожалів “Нашу Україну” будучи Президентом, не пожаліє і після президентської кампанії”.

“Тому велике питання, що будуть робити ці люди – брати участь у м’якій евакуації ЮЩЕНКА з посади Президента, чи вони спробують зберегти власні парламентські перспективи”, - додав експерт.