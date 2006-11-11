Керівникам Нашої України забракло трьох голосів до ”двійки” за роботу

III з’їзд партії “Народний Союз «Наша Україна» не підтримав пропозицію визнати роботу голови ради партії та ради партії незадовільною.

Як передає кореспондент УНІАН, за визнання роботи незадовільною проголосували 634 делегати з’їзду, проти - 385, утримались - 105.

Відтак головуючий на з’їзді Петро ПОРОШЕНКО зазначив, що рішення не підтримано. Ряд делегатів у залі почали вигукувати: «Ганьба!».

Водночас, як повідомила журналістам керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ, на з’їзді зареєстровано 1273 делегатів, які мають право голосу. Для прийняття даного рішення потрібна більшість – тобто не менше 637 голосів делегатів.

Наразі відбувається голосування за визнання роботи голови ради та ради партії задовільною.