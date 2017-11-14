У Польщі заявили, що СБУ не пускає поляків в Україну через історичні висловлювання

СБУ забороняє в'їзд полякам в Україну через історичні висловлювання. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцкі в інтерв'ю Польському агентству преси, текст якого оприлюднений на сайті посольства Польщі в Україні.

Читайте такожВащиковський про заборону на в’їзд українцям: Польща не буде оприлюднювати цей списокЗокрема, на питання, чи діє заборона на пропуск в Польщу осіб з антипольськими поглядами з України, Ціхоцкі відповів, що так. «Ми не зобов'язані про це інформувати. Ця заборона буде "вручатися" при спробі перетину кордону особою або особами зі списку, про який ви запитуєте», - заявив він.

Крім того, він додав, що вже два тижні триває публічна дискусія щодо заборони, а між тим мало хто звернув увагу на чергові заборони на в'їзд в Україну польських громадян, які СБУ приймає вже не перший рік.

«Користуючись нагодою, я б хотів звернути увагу на те, що вже два тижні йде публічна дискусія з приводу нашої заборони, а між тим мало хто звернув увагу на чергові заборони на в'їзд польських громадян, які місяцями або роками приймає Служба безпеки України стосовно вчених, громадських діячів, представників органів самоврядування після того, як вони критично або брутально висловлювалися на тему історичної політики української держави. Мова йде не про ті погляди, які знаходять підтримку з боку польського уряду або якимось чином відображають політику польського уряду, проте цих людей санкції торкнулися української сторони. І вони також дізналися про заборону в'їзду для них на кордоні», - заявив Ціхоцкі.

На уточнення, як багато у списку українців, яким заборонений в'їзд до Польщі, представник польського МЗС відповів: «Від розмови на тему, хто і куди в'їде, я б хотів говорити на тему, чому до такого стану повинно було дійти. Ми говоримо про чиновників - представників української держави, а не про газети, представників аналітичних центрів, університет або ансамбль пісні і танцю; про осіб, які приймають рішення, які б'ють не тільки по почуттях поляків, заперечуючи Волинський злочин, але і допускають прославлення українських формувань, які колаборували з нацистською Німеччиною. Отже, це в той же час не стільки антипольські, скільки антиєвропейські погляди, що заперечують все те, заради чого віддали життя і здоров'я багато українців під час Революції гідності».