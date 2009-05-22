Турчинов вважає, що проти Нафтогазу змовилися Фірташ, Бойко і Льовочкін

Фінансовий стан НАК “Нафтогаз України” залишається стабільним, і ніяких передумов до виникнення чергової газової кризи у відносинах з Росією не існує.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, підтвердженням стабільності НАК “Нафтогаз України” є той факт, що вчора, 21 травня, компанія перевела останній транш та повністю розрахувалася за одним з кредитів в 200 млн. дол., який було отримано в англійському “Стандарт банку”.

“Це є ще одним підтвердженням фінансової стабільності та надійності “Нафтогазу”, - сказав він.

За інформацією першого віце-прем’єр-міністра, відповідно до фінансової звітності, компанія за перший квартал 2009 року отримала чистий дохід в розмірі 32,1 млрд. грн., що втричі більше за чистий дохід, отриманий за відповідний період 2008 року.

“Щодо даних, на які посилається джерело в уряді РФ - ми знаємо, що це так званий аналітичний центр, який контролюється представниками групи ФІРТАША-БОЙКА-ЛЬОВОЧКІНА. Ми розуміємо, що пан ФІРТАШ досі не може змиритися з тим, що корупційні схеми усунуто з газового ринку України. Але запевняю вас, ніякі зазіхання та наклеп з боку “газових шахраїв”, а також “кликушество” з боку деяких українських високопосадовців не вплинуть на політику уряду в газовому секторі України та стабільність НАК “Нафтогаз України”, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що відсутність у України грошей на закачування природного газу до ПСГ може стати технологічною проблемою.

“Зараз ми зустрічаємось з необхідністю закачування до ПСГ (підземних сховищ газу) України 19,5 млрд. кубічних метрів газу вартістю понад 4 млрд. дол. У України через те, що перебуває в кризовій ситуації, передбанкротній практично, судячи з усього, таких фінансових коштів немає. Кредитувати Україну, схоже, ніхто не квапиться, і це вже може перейти з комерційної проблеми в технологічну”, - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Нагадаємо, 29 квітня на брифінгу в Москві прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що наполягатиме на тому, аби оплата за 19,5 млрд. куб. м газу, який необхідно закачати до підземних газових сховищ України в 2009 році, була проведена авансовими коштами, одержаними за транзит газу.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що готується проект міждержавної угоди, в якій будуть передбачені «всі аспекти» таких взаємних розрахунків, і даний документ може бути готовий вже після травневих свят.

19 травня міністр палива й енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що міністерство допускає уточнення фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2009 рік. За його словами, фінплан компанії може бути відкоригований у частині передбачення грошових ресурсів, необхідних для забезпечення закачування газу до підземних сховищ. При цьому він нагадав, що НАК планує закачати до ПСГ цього року 19,2 млрд. куб. м газу.