Баррозу в Хабаровську просить не повторювати газову кризу

Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ закликає Росію й Україну зробити все можливе для не повторення зриву постачань газу до Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Хабаровську за підсумками саміту Росія-ЄС.

«Що стосується проблеми збою постачань, ми, безперечно, сподіваємося, що вони не повторяться. Торік усе це мало дуже згубні наслідки, так само як і на початку цього року, але ця проблема не була створена Європейським Союзом», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він наголосив, що держави Європейського Союзу страждали від результатів проблеми, яка виникла не в Євросоюзі і не в державах – членах ЄС.

«Тому ми просимо Росію і, звісно ж, Україну зробити все можливе для того, щоб запобігти будь-якій іншій подібній кризі наступного року, оскільки, мені здається, це було б шкідливо для загальної атмосфери наших відносин, якщо повториться така криза», - сказав він.

Ж.БАРРОЗУ відзначив, що тому ЄС висунув низку пропозицій з приводу механізмів раннього попередження в цій сфері.

«Але крім самих механізмів, мені здається, важливіший момент – це політична воля з усіх сторін з тим, аби уникнути повторення подібних криз. І про це я говорив під час нашої зустрічі», - сказав Ж.БОРРОЗУ, додавши: «Звичайно, ми розраховуємо на те, що і Росія, і Україна зроблять все від них залежне, для того, щоб європейські споживачі, які не винні у виникненні таких проблем, знову не опинилися в ситуації, коли вони страждають від таких негативних наслідків.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не одержували російського газу, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі робила винною Україну, звинувачуючи її в крадіжці газу. Україна спростувала всі звинувачення.

19 січня НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила постачання газу до Європи.

При цьому 20 січня комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.