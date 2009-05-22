Азаров: виплата пенсій - не заслуга Кабміну, а його обов'язок

Член фракції Партії регіонів у Верховній Раді, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ відзначає зростання популізму в діяльності прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з наближенням президентських виборів.

«Сьогодні уряд пішов від вирішення проблемних питань і вже практично повністю займається саморекламою, пов`язаною з майбутніми президентськими виборами», - йдеться в переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві М.АЗАРОВА.

При цьому, переконаний політик, уряд абсолютно не замислюється над тим, за рахунок яких фінансових і матеріальних ресурсів виконуватимуться ці обіцянки, які заздалегідь не можуть бути реалізовані.

«Всі наші законопроекти коаліцією блокуються. Як тільки бачать, що законопроект внесений Партією регіонів, то жодного голосу від коаліції немає. При цьому коаліція намагається нас звинувачувати в тому, що ми не підтримуємо їх законопроекти», - констатував народний депутата.

Як відзначає М.АЗАРОВ, «по-перше, якщо є парламентська більшість, як вони стверджують, то голосів для ухвалення рішення має вистачати. А по-друге, хіба можна голосувати за ту нісенітницю, яку вносить коаліція на розгляд парламенту?»

«Адже немає найголовніших законопроектів, тих, які відносяться до соціального захисту громадян України. Уряд лише розповідає, що виплата пенсій - це величезна його заслуга. Це не заслуга, це - його обов`язок! До того ж, ці пенсії виплачуються за рахунок включення друкарського верстата», - відзначив політик.

На його думку, в результаті зростає інфляція, ростуть ціни, а реальні доходи людей стають дедалі меншими.

«Більше того, кожному пенсіонерові сьогодні не доплачують більш як 200 гривень. Так само, як і не доплачується і працівникам бюджетної сфери», - сказав М.АЗАРОВ, відзначивши, що «сьогодні уряд пішов від вирішення проблемних питань і вже практично повністю займається саморекламою, пов`язаною з майбутніми президентськими виборами».

«Замість того, щоб займатися економікою, уряд займається PR-акціями. Популістські заяви ТИМОШЕНКО, особливо ті, що стосуються сфери економіки, абсолютно не ув`язуються з реальними діями уряду», - вважає народний депутат.

М.АЗАРОВ навів приклад, коли під час зустрічі 21 травня з підприємцями в Українському домі прем`єр-міністр заявила про те, що забороняє контролюючим органам здійснювати перевірки малого бізнесу.

«Але ж для припинення таких перевірок потрібний відповідний законопроект, а його немає. Коли ж Партія регіонів вносить його на розгляд в сесійний зал, то «тимошенківська» фракція голосує проти нього. Де логіка? Її немає. І це проявляється у всіх діях уряду», - наголосив М.АЗАРОВ.

На його думку, «у ТИМОШЕНКО декілька «правд».

«Одна, вигадана, - для виступів по телебаченню, інша - для міжнародних фінансових організацій, ну, і третя, яка найбільше відповідає дійсності, – для внутрішнього вживання, але з грифом «для службового користування». Так бути не повинно. Суспільство має знати, що насправді відбувається в країні, а не «ерзац-новини» «від ТИМОШЕНКО», - підсумував М.АЗАРОВ.