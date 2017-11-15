У НАЗК розповіли про перевірки органів державної влади

Член Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Скопич заявляє, що відомство здійснило 16 перевірок органів державної влади, за їхніми результатами складені приписи та адміністративні протоколи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Скопич повідомив на брифінгу в Києві.

«В цьому році заплановано 18 перевірок державних органів, 16, здається, вже завершено. За їхніми результатами складено приписи, адмінпротоколи. Зараз тривають роботи по написанню актів, по складанню проектів приписів. Кожен з нас (членів НАЗК – УНІАН) займається своїм видом діяльності», - сказав Скопич.

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Крім того, він заявив про негативний інформаційний тиск, який здійснюється останнім часом на НАЗК.

У свою чергу, член НАЗК Олександр Серьогін зауважив, що «з початку 2017 року по 18.08.2017, за майже 9 місяців роботи Нацагентство складає 593 рішення, з 21.08.2017 до понеділка 13.11.2017 загальна кількість рішень, прийнятих агентством, складає 817. За три місяці виконано майже в половину більший обсяг роботи, ніж за попередні майже 9 місяців».

Крім того, Серьогін анонсував «багато інших результатів», які з’являться найближчим часом.

На його переконання, через результати роботи НАЗК спричинено «підвищену увагу до агентства».