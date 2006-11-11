Партія регіонів не вважає з`їзд НСНУ серйозною подією

Партія регіонів України не вважає з`їзд "Нашої України" серйозною подією і не планує якось на неї реагувати.

Про це сказав народний депутат, член Партії регіонів Тарас Чорновіл в ефірі каналу "1+1" у суботу ввечері.

"Нічого серйозного не відбувається, і партія особливо серйозних реакцій на це робити не буде, так само як і коаліція", - цитує Т.Чорновола “Українська правда”.

На його думку, "це черговий з`їзд однієї з 6 політичних сил, які всі разом мають 6% підтримки громадян”.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив також, що Партія регіонів розцінює рішення, прийняті на суботньому з`їзді НСНУ "як кінцевий розкол між "Нашою Україною" і Президентом".

За його словами, те, що Віктор ЮЩЕНКО не з`явився на з`їзді – "це дуже показовий момент, пов’язаний з тим, що і в ставленні до реформи, і в ставленні до опозиційності "Наша Україна" не змогла бути для нього нормальною опорою і фактично відмовилася представляти його позицію у правлячій коаліції".

Щодо реакції Партії регіонів на рішення "Нашої України" ініціювати подання до Конституційного суду про скасування політ реформи, Т.ЧОРНОВІЛ сказав: "На це реагувати потреби взагалі немає. Що вони можуть зробити – тупнути ніжкою, та і все".

"Ну подадуть вони звернення в Конституційний суд, КС може приймати рішення в момент прийняття змін до Конституції. Це вже частина Конституції, і КС має їм повернути це без розгляду з прямою вказівкою: читайте такі-то статті Конституції, там написано – 150 підписів депутатів, після того 226 голосів на одній сесії, 300 голосів на другій, і міняйте Конституцію в який бік схочете", - зазначив депутат.