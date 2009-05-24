Путін порадив журналістам читати щоденники Денікіна

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН порадив журналістам прочитати щоденники генерала Антона Денікіна, який не мислив Росію і Україну розділеними.

Як передає РІА “Новости”, прем`єр в неділю поклав квіти до надгробків могил російських емігрантів, чий прах нещодавно було перевезено в Росію: письменника Івана Шмельова, філософа Івана Ілліна і генерала Антона Денікіна. Після бесіди з архімандритом Тихоном, який супроводжував главу уряду по кладовищу Донського монастиря, В.ПУТІН підійшов до журналістів.

"Ви не читали щоденники Денікіна?" - звернувся він до представників ЗМІ.

"Обов`язково прочитайте! Там у нього є міркування про велику і малу Росію, Україну. Він говорить, що нікому не має бути дозволено втручатися у відносини між нами, це завжди було справою самої Росії!" - сказав прем`єр.

Архімандрит Тихон повідомив журналістам, що В.ПУТІН під час бесіди з ним розповів, що читання щоденників А.Денікіна повністю змінило його ставлення до цього генерала, змінило "бачення Денікіна в історії".

"В.ПУТИН пригадав, як він читав мемуари А.Денікіна, в яких той говорить, що при всьому своєму нетерпимому ставленні до радянської влади, навіть думати про розчленовування Росії - це вже злочин", - зазначив архімандрит.

"Однією з головних думок праць і політичної діяльності А.Денікіна було недопущення розчленовування Росії, особливо коли йдеться про малоруську землю - Україну. Злочин - це якщо хтось тільки починає говорити про розділення Росії та України, навіть коли про це говорять учасники білого руху або іноземці. До таких ідей генерал був абсолютно нетерпимим", - процитував архімандрит В.ПУТІНА.

Прем`єр також зазначив, що саме генерал ввів такий термін як "балканізація Росії" - ті геополітичні тенденції, які, як він передбачив, виявляться після революції і Великої Вітчизняної війни.

Архімандрит нагадав, що дочка А.Денікіна подарувала В.ПУТІНУ шашку свого батька.