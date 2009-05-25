Янукович: зміна керівника Секретаріату Президента не має ніякого значення

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що зміни в керівництві Секретаріату Президента України для держави не матимуть “ніякого значення”.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” у неділю, коментуючи відставку Віктора БАЛОГИ з посади керівника СП та призначення на цю посаду Віри УЛЬЯНЧЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що “для держави, це не буде мати ніякого значення”.

Він вважає, що В.БАЛОГА “зробив цей крок і це свідчить про те, що розв’язка наближається, і вона вже буде дуже скоро”.

“Президент втрачає людей, які були завжди поруч з ним”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив переконання, що це для В.ЮЩЕНКА “є погано”.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що для держави це не матиме значення. Оскільки “сьогодні системна криза влади, тому ручне управління, яке нині діє, воно не дасть можливості в таких складних умовах оптимально ефективно працювати ні уряду, ні Президенту”.