Третьої газової війни не буде? – у Тимошенко упевнені, що протримаються

Відносини між Україною, Росією і Євросоюзом в газовій сфері загострюються. Київ веде переговори з Москвою про позику в $5 млрд на закачування російського газу в підземні сховища, а Брюссель – про фінансування реконструкції української газотранспортної системи. Експерти сходяться на думці, що в майбутньому неминуча ескалація конфлікту, яка може спровокувати третю газову війну вже цього року, пише Комерсант-Україна

Проте радник Юлії Тимошенко Олександр Гудима в такий сценарій розвитку подій не вірить. "Влітку, коли споживання газу в країні мінімальне, ніхто війну не почне. В крайньому випадку ми протримаємося за рахунок запасів в ПХГ, а ЄС у разі конфлікту лише прискорить будівництво Nabucco", - упевнений радник прем`єра з енергетичних питань. На його думку, погрози Росії – не більше ніж спроба примусити європейських партнерів фінансувати закупівлю газу Україною, а також домогтися власної участі в модернізації ГТС.

У п`ятницю в Астані Тимошенко провела з главою російського уряду Володимиром Путіним переговори про отримання $5 млрд кредиту на закачування газу в українські ПХГ. Проте за підсумками переговорів Путін заявив, що давати гроші не варто через високі ризики, "пов`язані з майбутніми президентськими виборами і можливою реорганізацією газотранспортних структур України". Він зауважив, що Росія зверталася в Єврокомісію з пропозицією про спільне фінансування закачування газу в ПХГ України, але "там відповіли вустами міністра фінансів – для України грошей немає".

Як пояснив Коммерсанту-Україна чиновник, знайомий з ходом переговорів, Росія вимагає надання гарантій участі "Газпрому" в модернізації ГТС.

Кількома годинами пізніше в Москві заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв заявив, що відсутність коштів на закачування газу у "Нафтогаза" може створити технологічну проблему: "Кредитувати Україну, схоже, ніхто не поспішає. І це вже може перейти з комерційної проблеми в технологічну".