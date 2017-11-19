Аднан Ківан "записав" себе в недоторканні - Тимчук

Одіозний одеський бізнесмен Аднан Ківан вирішив "записати" себе в недоторканні. Про це повідомив координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Одіозний одеський бізнесмен Аднан Ківан, голова компанії "Кадорр Груп", іменований в Одесі "сирійським забудовником" і обвинувачений нашими правоохоронцями у фінансуванні "ЛДНР", який вже давно каламутить воду в місті, вирішив образитися на СБУ", - написав він.

Читайте такожТимчук пояснив причину "істерики" росіян від візиту Порошенка до США

Тимчук підкреслив, що Служба безпеки України провела серію обшуків в офісах Кивана, вилучивши понад 100 печаток фіктивних підприємств і близько 20 млн грн готівкою.

"Останній завдав зустрічний удар – приклав руку до організації заворушень в Одесі", - пише він.

"Наскільки я розумію, Ківан записав себе в недоторканні або ж в небожителі. Цей пан вирішив, що з якихось лише йому відомих причин українські правоохоронці зобов'язані обходити його стороною, боятися наближатися, не кажучи вже про таке "блюзнірство", як проведення обшуку. Залишається сподіватися, що у зв'язку з останніми подіями в центрі Одеси, коли трощили і ламали, били і топтали все ті ж добре засвічені люди з обслуги Ківана, він нарешті-то понесе заслужене покарання", - резюмував Тимчук.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що в Одеській області поліція розслідує можливі неправомірні дії Kadorr Group.