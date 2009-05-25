Тимошенко направила Ющенку подання на відставку Єханурова (фотокопія)

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні підписала та направила Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ подання з проханням про відставку Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.

Про це УНІАН повідомили в Секретаріаті Кабінету Міністрів.

“ЄХАНУРОВ Юрій Іванович не може залишатися на посаді міністра оборони України. У зв’язку з цим звертаюся до вас з проханням внести до Верховної Ради подання про звільнення ЄХАНУРОВА Ю.І. із займаної посади. Сподіваюсь на підтримку, висловлюю надію, що ваші практичні кроки стануть реальним свідченням прагнення Президента України до подолання такого ганебного явища, як корупція”, - йдеться у поданні Ю.ТИМОШЕНКО.

У листі також викладено підстави для відставки Ю.ЄХАНУРОВА, головними з яких є корупція при врегулюванні земельних питань, а також під час організації харчування військовослужбовців та закупівлі палива для потреб Збройних cил.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО наводить результати перевірки робочої групи Головного контрольно-ревізійного управління, згідно з якими Міністерство оборони без погодження з Кабінетом міністрів прийняло рішення про зміну цільового використання 53-х земельних ділянок загальною площею понад 260 гектарів, ринкова вартість яких орієнтовно становить 1,07 млрд. грн.

“Робочою групою встановлено, що стосовно 23-х земельних ділянок площею 133,9 гектарів в погоджувальних листах на адресу органів місцевого самоврядування за підписом міністра оборони ЄХАНУРОВА Ю.І. навіть зазначалося, якій юридичній особі ці земельні ділянки в подальшому відвести. Зокрема, приватним комерційним структурам. Мали місце факти відчуження земель оборони з використанням фіктивних документів”, - йдеться у поданні прем’єр-міністра.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначає про неефективне використання Міністерством оборони бюджетних коштів у розмірі 300 млн. грн., виділених на організацію харчування військовослужбовців. За її словами, це становить 50% ресурсів, виділених на рік.

“Збільшивши удвічі видатки на харчування, Міноборони протягом двох років не спромоглося підготувати і подати на затвердження уряду порядок організації продовольчого забезпечення військовослужбовців шляхом залучення суб’єктів господарювання. Натомість створено непрозору, корупційну систему залучення до надання послуг з харчування комерційних структур, які не мають належної матеріально-технічної бази, відповідних кадрів і досвіду роботи у системі громадського харчування”, - йдеться у листі.

У поданні також повідомляється про неефективне використання бюджетних коштів при закупівлі паливно-мастильних матеріалів, що через завищення закупівельних цін призвело до втрати більш як 54 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оприлюднено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію при організації харчування солдатів і закупівлі палива для військової техніки.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.

Президент, у свою чергу, зазначив, що не бачить підстав для відставки міністра оборони, й назвав звинувачення в корупції в адресу Ю.ЄХАНУРОВА політичними маніпуляціями.

21 травня Ю.ЄХАНУРОВ продемонстрував журналістам документи, що підтверджують законну діяльність його відомства й у земельній сфері, й у сфері харчування військовослужбовців. Він назвав позицію уряду в цьому питанні «наїздом».

22 травня Ю.ЄХАНУРОВ висловив сподівання, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО вибачиться перед ним за звинувачення у зловживаннях.

У свою чергу, прем’єр 23 травня заявила, що не має наміру вибачатися перед міністром оборони.