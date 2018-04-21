Росія розглядатиме відносини з Україною ”в одному пакеті”

Що було...

Цитата з минулого прогнозу (6.11.2006): "На цьому тижні очікується сприятлива для України подія. Вона готувалося давно – ще в першій половині 2006 року, але тоді не було можливості її здійснити з вагомих причин. Одна з таких причин – відсутність сформованого, структурованого парламенту. Зараз ці проблеми, принаймні, у загальних рисах, усунені. Ця ситуація важлива, з одного боку, для формування структури управління, а з іншого – для ухвалення якихось значущих економічних рішень".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна є головним зовнішньополітичним партнером Росії, готується зустріч глав держав. Також цій ситуації відповідає приїзд Генерального Секретаря Ради Європи Тері Девіса до Києва.

Цитата з минулого прогнозу (30.10.2006): "З політичних партій ці рішення найбільшою мірою торкнуться інтересів "Нашої України". Для блоку вони створять ситуацію неможливості або небажання участі в якихось економічних відносинах, зокрема зовнішньоекономічних, або в ухваленні якихось законів".

Минулого тижня з "Нашої України" звучали критичні вислови на адресу політреформи.

Що буде...

З астрологічної точки зору візит Сергія Лаврова до Києва відкриває хороші перспективи партнерства Росії і України в економічній сфері, принаймні, на наступний 2007 рік. Проте, залишаються проблеми, що вже оформилися і відомі на даний момент, – наприклад, інформаційні відносини. В економічній сфері можна чекати наступного року значного поліпшення відносин, але Росія при цьому розглядатиме економічні і інформаційні відносини з Україною "в одному пакеті".

Окрім цього, наступного року можуть оформитися і нові проблеми у відносинах двох країн. Це проблеми політичні. Вони ніяк не перешкодять хорошим відносинам між країнами у сфері економіки, про які мовилося вище. Зараз важко визначити конкретні причини цієї ситуації, але можна припустити, що вона виникне через неможливість укласти якийсь політичний договір. Причини цих проблем і їх результати можуть бути дуже серйозними, аж до охолодження відносин, але ситуація в цілому виглядає не дуже конфліктною через те, що або учасники переговорів будуть високопрофесійними і дипломатичними, або буде участь ще якихось посередників. Зрештою, все виглядає так, що є конфлікт інтересів, але складеться така ситуація, яка буде вигідна обом сторонам. В майбутньому ми зможемо відстежувати ці події конкретніше.

Суперечки в блоці "Наша Україна" на деякий час затихнуть. Вірніше, вони будуть недостатньо сильними, щоб створити конфліктні ситуації до грудня. На цьому тижні будуть вдалі, хоча і слабкі спроби домовитися, але можливостей для сильних компромісів поки немає. Багато що стане зрозумілим в першій половині грудня. У цей період може виникнути конфлікт, який прояснить ситуацію. У минулих прогнозах (11.09.2006 р., і 18.09.2006 р.) мовилося про те, що тільки в 2007 році ситуація в "Нашій Україні" почне яснішати, і, швидше за все, тоді почнеться реорганізація в блоці.

Для Партії Регіонів цього тижня повинна скластися ситуація, сприятлива для налагодження міжпартійних або аналогічних їм відносин. Один з можливих варіантів – зміцнення відносин усередині коаліції, але можливі і якісь інші варіанти.

Астролог Вадим Феофанов